28日，大陸武漢雷神山醫院22位新冠肺炎患者康復出院，總出院人數達到117人。

一名八旬老人是該醫院出院的第100位患者，醫院院長王行環等醫護人員為他送上鮮花並頒發出院證明，離開醫院前，老人向醫院領導和醫護人員再三致謝。

(旺報 )