雷神山醫院第100位康復患者 八旬老人康復出院 18:482020/02/28 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸雷神山醫院第100位新冠肺炎康復出院。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28日，大陸武漢雷神山醫院22位新冠肺炎患者康復出院，總出院人數達到117人。 一名八旬老人是該醫院出院的第100位患者，醫院院長王行環等醫護人員為他送上鮮花並頒發出院證明，離開醫院前，老人向醫院領導和醫護人員再三致謝。 (旺報 ) #醫院 #患者 #老人 #人員 #神山 也許您會感興趣 推薦閱讀 幕後英雄做後盾 前線醫護不餓肚 04:102020/02/24 話題觀察 確保醫療能量 管制醫護出國 01:582020/02/24 政治要聞 工會反彈 嗆恐違反勞基法 01:582020/02/24 政治要聞 把醫護當家人 04:102020/02/24 時論廣場 衛福部下禁足令 醫護怒：出國行程1年前就排定 08:542020/02/24 生活 政策轉彎？衛福部：醫事人員出國禁令僅陸港澳 11:422020/02/24 生活 衛福部忙消毒 未達三級仍可前往 04:102020/02/25 生活新聞 新冠肺炎蔓延 丹麥出現首例 14:382020/02/27 國際 防疫再升級 到嘉義長庚陪、探病要先問旅遊史 17:542020/02/27 生活 托育員不足 愛樂分托嬰遭停業 04:102020/02/28 地方新聞 兩岸熱門新聞 盛極而衰的轉折點──30年前國民黨史最慘烈的一天 - 兩岸史話 - 言論 直播氣管切開插管手術！武漢70歲新冠肺炎危重患者獲救 - 兩岸 - 旺報 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 新冠肺炎首例屍體解剖報告出爐：肺部有大量黏液 - 兩岸 陸首份新冠肺炎死者解剖報告 氣管被膠凍狀黏液附著 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。