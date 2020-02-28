新冠疫情升溫，台北地檢署因一件發燒死亡的報驗案件，與台北市衛生局發生「互推責任」的爭議，為使防疫與相驗程序兼顧，法務部28日制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，規定先採檢體送驗，去除疑慮後，再循相關程序辦理，以降低風險，並兼顧家屬權益。

法務部指出，依《傳染病防治法》第39條規定：「法醫師檢驗、解剖屍體，發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要之感染控制措施，並報告當地主管機關。」新冠肺炎疫情期間，各地檢署處理死亡相驗案件時，如果發現個案生前有疑似新冠肺炎疑慮，就應依第39條規定通報各地的衛生主管機關。

處理流程規定，針對可疑個案進行相驗時，由法醫先採集咽喉檢體並依程序迅速送驗。檢驗結果如為陰性，則由檢察官進行後續相驗或解剖程序；如昧是陽性，則依《傳染病防治法》第50條規定進行火化等適當程序。

法務部強調，將要求所屬堅守政府防疫陣線，落實執行「法醫相驗解剖通報及處理流程」，不讓任何破口產生。

(中時 )