日本外相茂木敏充28日與中共中央政治局委員楊潔篪會談後，向記者團表示「現階段中國國家主席習近平作為國賓訪日計劃不變」。他透露，他與楊潔篪一致認為，有必要使習近平訪日取得充分成果，將為此進行密切溝通。

據《共同社》報導，習近平預計今年4月訪問日本，日本外相茂木敏充26日晚與大陸國務委員兼外交部長王毅舉行了電話會談後表示，習近平預定4月作為國賓訪日，需要讓訪問富有成果，雙方確認將繼續密切溝通意見。

報導指出，在習近平訪日的議題，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，日本多個籌備會議已被延期，有意見預測習近平訪日有可能推遲。

王毅在與茂木敏充電話會談中稱，中國大陸的感染人數增速已經放緩。中國大陸經濟基本面堅實，低迷只是暫時的。茂木則表示：「期待疫情儘早平息。」

茂木另外對大陸接納從武漢接回在華日僑等的包機表示了感謝，王毅則高度讚賞了日本送來口罩等支援舉措。

由於新冠病毒疫情肆虐，日中兩國原定本月底在東京召開的「日中經濟夥伴關係磋商」副部級會議已決定延期，外界因此傳出4月上旬習近平預訂訪問日本的計劃可能推遲。消息人士說，雙方原計劃在副部級會議上就訪日之際達成共識的成果具體交換意見。

此外，原計劃本月下旬召開的商談在第三方市場開展民間經濟合作的委員會會議，以及有關尖端技術合作的「日中創新合作機制」對話也因疫情而協調未果。上述均是為配合習近平訪而凸顯日中合作的會議。兩國政府為實施夥伴關係磋商原定本月中旬在北京舉行的科長級籌備會議也已延期。

報導說，大陸決定推遲原定3月5日起召開的全國人民代表大會會議也對訪日日程產生重大影響，負責外交工作的中共政治局委員楊潔篪計劃本月底訪日與首相安倍晉三會談，還要持續協調至最後一刻。

(中時電子報)