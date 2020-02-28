決心不想重演去年複賽飲恨戲碼的盧峻翔、曾祥鈞兩名輔仁大學大四主力，28日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組8強複賽火力全開，盧峻翔攻下生涯新高36分，曾祥鈞也拿15分、18籃板，帶領輔大91比86逆轉擊退政治大學。

輔大拿下複賽第4勝(2敗)，晉級3月21日在台北小巨蛋登場的總決賽希望濃厚，輔大總教練楊哲宜表示，「我們還沒晉級，但我強調的是事不過三，我們沒有重蹈覆轍，總算團結打了一場美好戰役，球員也從第2節之後，找回真正團隊打法。」

只是聽到盧峻翔拿下UBA生涯新高得分，楊哲宜迷惑表示，「我真的不知道他拿那麼多分，我們從不在乎個人數據，只在乎團隊表現，不過峻翔與祥鈞一直是我們的『Key Man』，這場比賽充分發揮領袖價值，讓我們一隻腳踏進小巨蛋了。」

盧峻翔強調，儘管楊哲沒給太多壓力，但全隊都把此役當成最後一戰來打，「我雖拿到生涯新高得分，卻仍強調我們打的是團隊，主要是因學弟受到對方壓迫，我才跳出來得分。去年我們差一點晉級，如今有望站上小巨蛋舞台，真的很開心。」

輔大原本第2節一度落後16分，幸好靠著盧峻翔、曾祥鈞兩人火力，打出19比4追上，甚至最後逆轉取勝，曾祥鈞說：「學弟最近士氣有點低迷，所以我跟峻翔必須跳出來帶動學弟，如今感覺就像鬆了口氣，起碼我們把該贏的贏下來。」

但讓曾祥鈞不解的是，賽後轉播單位訪問的輔大球員竟然不是拿到生涯新高得分的盧峻翔，而是選了曾祥鈞，甚至問了一個讓曾祥鈞差點無法回答的問題，「他們問我關於峻翔拿36分的感覺，我內心就很疑惑，為何他們不去問本人？」

(中時 )