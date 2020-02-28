台灣新增2名新冠肺炎確診個案，總計感染者達34例，其中第34案為50多歲女性，有心血管及慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠送醫並收治住院，因近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者正在積極調查中。

指揮中心指揮官陳時中表示，2例新冠肺炎確診案例，分別為北部30多歲男性（案33）及50多歲女性（案34），其中案33於2/17~2/22至日本大阪旅遊，返國後出現咳嗽、喉嚨癢情形，於今日確診，研判於日本感染的可能性較高，所以應該是境外移入個案，目前正在追蹤同個旅行團的其他21人。

而案34則是格外引人注目，這位北部婦人有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2/14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並住院，當時完全沒有呼吸道症狀，直到21日起才出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今日確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

指揮中心表示，案34平時皆待在家中未外出，同住家人均無疑似症狀，也引起社區感染的疑慮，但其實案34引發的問題不只如此，曾為台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧就在臉書上表示，案34住院近2周才出現發燒與肺炎等症狀，其實在臨床定義上就是一個院內感染，建議指揮中心要特別小心該醫院是否有群聚感染狀況。重症醫師陳志金也感嘆，現在韓國搶口罩、日本停課、義大利大爆發，台灣防疫上半場做得不錯，也希望下半場能平安度過。

(中時電子報)