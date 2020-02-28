全世界最大影音平台《YouTube》影片多達上億部，不少人也看準商機，紛紛成為「YouTuber」發大財，不過似乎一直有漏洞存在。一名網友就表示，在YouTube上輸入特定3個字，就會跳出一整排的謎片，許多人看到後紛紛實測，驚覺「是真的」。

有鄉民在PTT八卦版PO文問卦「YouTbe搜尋特定的3個字都是A片直播」，他質疑難道YouTube現在也進駐PORN產業？難道想擊敗Pornhub(全世界最大色情影片網站)？

不少鄉民看到後紛紛打開YouTube實測，發現「係金ㄟ」，紛紛留言：「樓主功德無量」、「好人一生平安」、「傻眼 還真的欸」、「長知識」、「笑死，每部都幾十、幾百萬點閱起跳」、「還有直播是哪招」、「都是印尼帳號，抓盜版來賣」、「YT的AI當機了嗎？不是會自動過濾」，但也有人嗆「這些根本都沒什麼，不如直接去Pornhub看」、「其實沒什麼，基本上都沒露第三點」，還有不少人噓文「低調好嗎」、「幫低調」。

(中時電子報)