新冠肺炎疫情衝擊原本就脆弱的全球經濟，美股更是在27日創下史上最大跌幅，然而，一些多頭投資人正待反彈時機準備抄底，不過，有分析師出面警告，在急著進場之前，先觀察這幾個市場訊號。

據Marketwatch報導，紐約梅隆銀行（BNY Mellon）首席股票策略師Alicia Levine表示，如果投資人將這場疫情視為短期影響，對於市場影響只是暫時的，並且將在今年夏天前結束，那就直接進場吧！然而，若投資人認為情況會越來越糟糕，那就繼續堅持下去。

Alicia Levine所屬的團隊也認為，疫情將在今年夏天結束前獲得控制，經濟成長也會逐漸回升，所以必須關注幾項市場訊號，包括大陸毎日確診病例將逐漸下降，大陸的煤炭、電力、鐵路以及道路使用率回升，房地產銷售數據也有起色，才代表新冠肺炎疫情衝擊走遠。

Alicia Levine建議，一般投資人可以觀察更多訊號再進場，減少不必要的風險，同時也避免購買太多避險資產。

(中時電子報)