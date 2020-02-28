總部位於瑞士洛桑的國際體育仲裁院（CAS），臺北時間今天（2月28日）下午5點針對世界反運動禁藥機構（World Anti-Doping Agency，WADA）指控大陸奧運游泳冠軍選手孫楊拒絕藥檢案，做出裁決，孫楊禁賽8年，2028年2月才得以解禁。

裁決書表示，孫楊拒絕突擊藥檢的情況下，未能證明自己有令人信服的理由來銷毀藥檢血液樣本，因此3名CAS合議法官一致通過裁決，孫楊將遭處８年禁賽處分。

裁決出爐後，孫楊在晚間6點半左右，透過個人微博表達心情：「震驚，憤怒，不能理解！」剛結束一天訓練的他，對裁決難以置信：「我一直堅信自己的清白……我明明按照興奮劑檢查的各項規定，積極配合，只是因為檢查人員不具備資質，他們當時自己也承認了這一點，所以同意不帶走血樣，怎麼就成了我的錯誤？！」

孫楊也強調：「已經委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴。讓更多的人知道事實真相。我堅信自己的清白！堅信事實必定戰勝謊言……我要為捍衛自己的合法權益奮戰到底！」

中國游泳協會對此事發聲明，對裁決表示遺憾，但支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益：「2018年9月4日，國際泳聯(FINA)授權的樣本採集機構——國際興奮劑檢查管理公司(IDTM)對孫楊實施賽外檢查時，使用了未經專業培訓、不具備法定資質人員採集運動員樣本，活動是非法和無效的。我們支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。」

(旺報 )