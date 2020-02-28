前衛生署長葉金川日前公開談論新冠肺炎疫情，呼籲馬英九少講話，還說「沒人相信他是防疫專家」。引發葉金川臉書被大量馬粉灌爆，留言「出賣老長官，風骨和節操何在？」

由於，新冠肺炎疫情擴散，前總統馬英九頻頻發表意見。其中，第二批武漢包機因兩岸對誰指派飛機無共識導致僵局。前總統馬英九呼籲，兩岸雙方各退一步，不要再爭執政治，應為下一代的教育、安全，趕快協商出一個航空公司派機接回。結果，馬政府時間的前衛生署長葉金川發言「沒人相信馬是防疫專家」，呼籲馬英九少講話。

葉金川一席話引來馬粉留言灌爆臉書，有人大酸：「上1450節目出賣老長官，風骨和節操何在？」、「對曾經大力提拔你、給你發揮舞台的馬前總統無的放矢的批評，令人不敢苟同？」、「明知道周玉蔻對馬英九是什麼立場，葉金川卻選擇上她的節目罵自己老長官給她看」、「背骨葉金川、楊志良；是馬總統瞎了眼，提拔你們當官；恩將仇報！」。

而前總統馬英九今日也回應這議題，他從來沒有在談防疫，他談的是兒童人權，這是不一樣的東西，但如果能夠兼顧防疫與人權的話，為什麼不做？

(中時電子報)