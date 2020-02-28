蔡明亮導演新作《日子》27日於第70屆柏林影展舉辦世界首映，吸引了1千多位觀眾前往朝聖，嶄新的主劇院螢幕呈現影片最佳的聲光效果，映後掌聲不絕於耳，持續近5分鐘，可見睽違15年後再度回到柏林，蔡式風格作品依舊魅力不減。

不過隔15年再重返柏林，蔡明亮跟李康生對多年前的柏林印象已經很模糊，為了想多多認識這個城市，團隊一行人開始探索美食，除了忙參展事務，他們也自行踩點四處找好料，幾天吃下來，才發現5天吃了5種國家的異國料理。

蔡明亮等人第1天去吃越南菜、第2天去到法式高級餐廳、第3天又吃回亞洲口味的泰國料理、第4天由台灣駐德國代表請吃道地德國豬腳、第5天則是吃印度菜。特別的是，他們發現在柏林的中國餐廳，因新冠肺炎蔓延全球，就在餐廳外掛上告示牌，提醒要入內用餐的亞洲客人，需確保已經在德國境內待了14天以上。

演員亞儂弘尚希（左起）、導演蔡明亮、演員李康生出席《日子》國際記者會。（公共電視提供）

在27日首映前，蔡明亮攜李康生、亞儂弘尚希兩位主角，製片王雲霖與攝影張鍾元共同踏上紅毯合影，主辦單位更播放起天后蔡依林的歌曲〈怪美的〉、〈你也有今天〉，以及天團五月天和李英宏的歌曲，藉此歡迎台灣影人走上紅毯，讓大夥又驚又喜。

同日稍早的國際記者會上，蔡明亮分享：「這部電影是因為李康生幾年前舊病復發，因為病得太久，我決定拍下他的病容，當時並沒想到是劇情片；後來我又在曼谷遇到了亞儂，他在異鄉工作與生活的狀態強烈地吸引了我，就變成了現在的《日子》。」

金馬影帝李康生於大會肖像照前簽名留念。（汯呄霖電影提供）

李康生則說：「4年前我生了一個病，我的脖子又回到10多年前《河流》那樣歪掉，跟著蔡導去看了幾10個醫生，都說我的脖子沒救了，恐怕會終身殘廢，所以當蔡導拍我的時候，我的心情是很複雜的。」

亞儂分享初次主演電影長片的心情：「我很高興來到柏林影展，我從來沒夢想過有這麼一天，只能說真的要謝謝蔡導發現了我。在這部電影裡，要說我自己是演員也不是完全正確，我只是表現了我在曼谷的真實的、日常的生活；像我這樣生活在曼谷的人（外籍勞工），多半都是貧窮的、汲汲營營的，《日子》之於我，不只是一部電影，更是關於我的生活、我的追尋，也是我的全部。」

(中時 )