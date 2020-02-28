阿里山國家風景區管理處提報的櫻花季觀光宣傳影片「春櫻夜 遊園驚夢」參選「2020日本國際觀光影像節」競賽，入圍本屆最佳東亞影像獎，經過13個國家的19位專業影像及觀光從業人員評比，主辦單位於28日公布，阿里山管理處從來自世界超過1000部優良觀光宣導影片中脫穎而出，勇奪「最佳東亞影像獎」。
阿里山管理處處長馬惠達表示，阿管處近年致力於環境與生態之永續性觀光發展，除了結合賞櫻休閒、茶產業與阿里山人文，發展當地觀光特色外，還串聯阿里山的美好，發展具教育性、文化性、永續性之觀光產業。
馬惠達說，此次獲獎是對阿管處的最佳肯定與鼓勵，這次由交通部觀光局日本大阪辦事處主任陳冠竹代表領獎，他一接到獲獎消息，馬上與大家共享榮耀，阿里山人文景觀之美，「真是台灣的驕傲！」
阿管處指出，日本國際觀光影像節與其他各國觀光影像節合作，入圍及獲獎的作品將有機會在其他各國的觀光影像節播映，不僅能增加阿里山在國際曝光度，還能再次證明阿里山觀光宣傳影像能量，備受世界肯定；另外，獲獎影片請點閱本處youtube專頁https://youtu.be/XuH9c0BsdII觀賞。
(中時 )
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