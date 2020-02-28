《女鬼橋》逆勢中看漲 票房首日破600萬 20:042020/02/28 中時 李承陽 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 甫上片的恐怖電影《女鬼橋》由新生代演員林哲熹、嚴正嵐、孟耿如等人主演，從校園直播事件改編的故事新穎、話題不斷，首日票房表現亮眼，台北138萬，全台破600萬登首日台北及全台票房冠軍，是近期在疫情影響下的上映影片中，最多觀眾關注和討論的國片。 主演林哲熹得知喜訊，表示：「很開心聽到這個消息，更開心是很多觀看的觀眾對劇情設計上的巧思非常驚艷，期待這週末能夠繼續創造好成績。」孟耿如則說：「很開心大家喜歡女鬼橋！謝謝所有團隊、感謝所有的觀眾朋友，也希望這個好的開始，可以繼續延續下去。」 (中時 ) #女鬼橋 #林哲熹 也許您會感興趣 推薦閱讀 孟耿如新片上映前曝光伴娘團 郭書瑤加莫允雯美度破表 19:022020/02/25 娛樂 《女鬼橋》票房若破億 孟耿如打趣就結婚 04:102020/02/26 娛樂新聞 唐綺陽觀賞《女鬼橋》 國師好眼力看穿燒腦梗 19:082020/02/26 娛樂 唐綺陽看《女鬼橋》嚇到直撇頭 04:102020/02/27 娛樂新聞 謝毅宏鬼話拜見「鬼王」陳為民 超靈異嘔吐事件求解 21:212020/02/27 娛樂 娛樂熱門新聞 劉寶傑：我實在受不了！突轉向怒轟「你柯文哲變笑話」 - 娛樂 吳宗憲遭館長嗆「在外欠好幾億」扯他爆料 余天回應態度大轉 - 娛樂 為何政府不敢禁遶境？謝震武一句話講白原因 - 娛樂 陳揮文有話想問陳凝觀：妳憑什麼嗆顏清標？ - 娛樂 娛樂八點半》最美趙敏息影當牧師娘 晚年孤死3天才被發現 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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