甫上片的恐怖電影《女鬼橋》由新生代演員林哲熹、嚴正嵐、孟耿如等人主演，從校園直播事件改編的故事新穎、話題不斷，首日票房表現亮眼，台北138萬，全台破600萬登首日台北及全台票房冠軍，是近期在疫情影響下的上映影片中，最多觀眾關注和討論的國片。

主演林哲熹得知喜訊，表示：「很開心聽到這個消息，更開心是很多觀看的觀眾對劇情設計上的巧思非常驚艷，期待這週末能夠繼續創造好成績。」孟耿如則說：「很開心大家喜歡女鬼橋！謝謝所有團隊、感謝所有的觀眾朋友，也希望這個好的開始，可以繼續延續下去。」

(中時 )