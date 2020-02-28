新冠肺炎肆虐日本，北海道更是淪為重災區，外交部即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，北海道旅遊警示燈號為「橙色」。

外交部表示，鑒於日本「新型冠狀病毒肺炎」確診病例持續增加，近8成為當地或疑似當地感染，其中未知感染源者高達29％，且已發生數起社區及醫院群聚感染。美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊「警示」（Alert），指出日本疫情已進入社區傳播階段，建議遊客應始終避免與確診病例接觸。美國國務院亦於本（109）年2月22日將日本提升至第二級「強化注意旅遊安全」（exercise increased caution）。我國流行疫情指揮中心也已於2月22日將日本旅遊疫情調升為二級警示。

另目前包括以色列、韓國、泰國、不丹、密克羅尼西亞聯邦、東加王國、薩摩亞、索羅門群島、吉里巴斯等9國已發布對日本旅遊警示並建議該國國人避免赴日。

此外，日本北海道確診病例持續增加，截至2月28日已高達66例，高居日本之冠，北海道知事已宣布進入緊急狀態，並呼籲民眾週末避免外出。

外交部指出，考量我國與日本往來密切，日本為我國出訪旅客最多之國家，外交部為保障國人權益，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往，另調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。

國人在日期間倘遭遇急難需要協助，可請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，或撥打我駐日各處緊急聯絡電話以獲得必要協助： (一)駐日本代表處（東京）：+81-80-1009-7179（日本境內請直撥080-1009-7179）； (二)駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568（日本境內請直撥090-8794-4568）；(三)駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740（日本境內請直撥090-1922-9740）；(四)駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576（日本境內請直撥090-3211-7576）；(五)駐那霸辦事處：+81-90-1942-1107（日本境內請直撥090-1942-1107）；(六)駐札幌辦事處：+81-90-1942-1107（日本境內請直撥080-1460-2568）。

(中時 )