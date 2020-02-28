▲「蠶豆達人」林助倫以對中草藥的專長，將傳統蠶豆加入中藥配方，變為風味獨特且酥脆、不燥熱的各式「藥膳蠶豆」產品。（楊樹煌攝）

▲蠶豆達人林助倫對食材既挑剔又講究，不符合標準，馬上就淘汰，棄之不用，以維產品信譽。（楊樹煌攝）

▲林助倫對產品的包裝與品質極為重視，經常進行不定期的抽檢。（楊樹煌攝）

學中草藥出身，早年成功以天然植物精油，研發出有效防制小黑蚊的乳液，成為小黑蚊剋星，而名噪一時的林助倫；而今又以其專長，將傳統蠶豆加入中藥配方，變為風味獨特、酥脆、不燥熱的「藥膳蠶豆」，在國內造成熱賣風潮，也讓他搖身變為「蠶豆達人」。

最近他又隨著食尚風潮，再以不同漢方開發出「愛上麻辣的魔豆」，馬上在海內外市場掀起爭購旋風，讓食品界都為之側目。

草屯鎮籍年50歲的傳奇人物林助倫，人們都稱之為「阿倫」或「倫哥」，年少時追隨父親浸漬在中草藥堆，每天不是在藥舖抓藥就是上山找尋藥草採藥，練就一身好體力，並對中草藥有獨到的認識與專長。

由於生性好動又熱衷攝影，當兵退伍後，他不再與草藥為伍，開始追尋自己的興趣，每天背著相機，不是上山就是下海，為找尋獵取的鏡頭忙得不亦樂乎，最後基於謀生，開了照相館，當起攝影師，讓生活與興趣兼顧。

921大地震後，照相館受重創，無意再重整，在同學邀請下，轉向食品界發展，因有中藥底子，對中草藥及漢方香料如何與食品搭配，有獨到之處，於是研發出風味獨特、酥脆又不燥熱的「藥膳蠶豆」，由於是國內首創，推出後馬上在國內掀起熱賣風潮，讓他搖身變為「蠶豆達人」。

「阿倫」與同學合作不到兩年，一則合夥生意難做，再者父親已年邁，孝心的趨使，決定從南投返回草屯玉成路故居，既可行孝，照顧到老人家，並可以住家客廳當工廠，自創品牌，取名為「天慧 藥膳田豆」。

由於配方的改變，成為完全不同風味的藥膳蠶豆，口味也從蒜味、香辣味、再增為素食的全素藥膳田豆，並有不同食材的藥膳青豆仁，讓食客都趨之若騖，各大超商、食品行、觀光飯店、民宿及埔里觀光酒廠店舖等都爭相與其合作，成為熱賣食品。

林助倫的藥膳田豆，在食品界形成口碑，並成暢銷產品後，具孝心又善心的他，還是不忘回饋社會，10幾年來，各慈善、寺廟、弱勢團體的愛心園遊會，他總是不落人後，捐助產品提供義賣，義賣所得全數捐做慈善基金，幫助老弱殘障貧困，而且他對殘障、社會邊緣人及更新人，他更發揮惻隱之心，極力輔導，先行提供產品，讓他們自力更生，讓不少弱勢生活因而獲得改善，默默行善的精神，令人感佩。

因產品口碑所及，加上最近他又迎合食品食尚風潮，再以不同漢方開發出「愛上麻辣的魔豆」，立在海內外市場掀起爭購旋風，家庭工廠已無法應付市場需求，只好在草屯小型工業區開設符合衛生管理許可的合法工廠，也正式向經濟部申請合法公司登記，期待未來能走出國際，源源供應海外華人需求，更有餘力來付出更多愛心，造福更多弱勢民眾。有關天慧藥膳田豆公司可連絡049-2566883或0981-588187

(中時 )