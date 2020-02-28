澤尻英龍華。(取自澤尻英龍華IG)

日本演藝圈再爆醜聞，繼澤尻英龍華、槙原敬之相繼涉毒被捕，日本《週刊女性Seven》近日又披露一名曾參與NHK《紅白歌唱大賽》的大咖女歌手「A」也成為警方下一個搜查目標，直指若這位女歌手被捕的話，震撼度決定不輸給澤尻英龍華。

日媒驚爆人氣女歌手A因染毒成為日本警方追查目標，報導中更披露A的身分線索，指她過去並沒有濫用藥物的傳聞，以紮實深厚的唱功深受廣大女性支持，代表歌曲也在卡拉OK榜上名列前茅。

據悉，A女是從2010年開始整個人出現巨大變化，包括時常說著令人聽不懂又支離破碎的話、突然激瘦臉色也變得不好蒼白，還出現失聲問題。

消息人士透露，A女疑似因感情問題染毒，還因為遲遲無法戒斷藥物，導致戀情分手。報導還指出，A女現在曝光度也因情緒不穩定銳減，電視台工作人員間總是口耳相傳不要用這位女歌手比較好。

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(中時電子報)