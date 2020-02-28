近期受疫情影響，短時間內已陸續衝擊不少產業，包含觀光旅遊、航空業更是首當其衝，特別是眾多消費者開始減少搭乘大眾運輸工具的機會，反而帶動了電動機車的整體銷售。Gogoro觀察各車款於2月份的銷售表現，較為突出的產品為Gogoro 2及Gogoro 3系列等長距離通勤車款，與1月相比大幅成長了約365％。

Gogoro認為，電動機車銷量在疫情期間逆勢成長，加上各地方政府補助陸續公告，消費者於年節假期後購入電動機車意願升高，帶動整體電動機車買氣。電動機車2月市占率達到11％，其中Powered By Gogoro Network電動車聯盟市占達10.51％，而Gogoro在2月的市占率與1月相比，則成長190％。

除許多民眾由大眾運輸轉而使用電動機車通勤以外，Gogoro也於門市嚴格執行防疫相關作業。Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示：「為協助預防疫情傳播與擴散，Gogoro於全台門市導入防疫措施，包含使用70％～80％濃度消毒酒精清潔車輛與展示品，且要求所有門市人員配戴醫療級口罩。同時也呼籲車主務必定期清潔消毒經常接觸的龍頭把手，並養成勤洗手的習慣，共同做好防疫措施。」

此外，為刺激來客，Gogoro還端出目前最夯的口罩作為來店賞車禮，不僅送限量品牌口罩， 試騎還有機會把Gogoro電動機車抽回家。

(工商 )