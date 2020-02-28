現在正值新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾只要一有感冒症狀都嚴正以待，公司行號大都呼籲同事，只要有發燒就盡量請假在家休息。不過有位民眾上網訴苦，她前一天因身體不適，高燒至39度送急診，經檢測後是類流感，醫師囑咐要休息三天。但她通知公司襄理想請假後，主管竟冷回「自己看著辦」，表明不能請假，讓全網都怒了。

原PO在《爆系知識家》上表示，昨（27）她發高燒到39.4℃後去掛急診，醫師開了診斷證明，指出原PO得了類流感，要在家休息。沒想到請示主管要掛病號時卻吃了閉門羹。這讓高燒不退又狂咳的原PO相當無奈，沒想到正值疫情緊張時期，公司襄理竟要她照常上班。

原PO貼出和襄理的對話紀錄指出，她不僅清楚告訴自己高燒和咳嗽的症狀，甚至還提到，「流感病毒的致死率不舒新冠肺炎，傳染力也很強，身為社區秘書，社區長輩和同事若不小心遭感染該怎麼辦？」難道襄理能夠負責？

不管原PO多麼強調流感的危險性多大，襄理在對話中依舊冷回「有沒有辦法來上班要她自己決定，這已不是第一、二次了」，並要求她隔天照常上班，其他「自己看著辦」。

網友看到原PO都燒到39℃了還得硬撐去上班十分心疼，表示「這樣還要上班到底有沒有人性」！要原PO蒐證起來去投訴，「病假不准假可是違法的耶」。如果最後原PO還是要去上班，網友建議「記得不要戴口罩，到襄理旁邊狂咳，咳到他怕，看他願不願意讓妳回家」。

(中時電子報)