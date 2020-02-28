加入國民黨團運作的無黨籍立委傅崐萁，近日約訪交通部觀光局長周永暉，針對疫情影響國內觀光產業及未來觀光紓困與振興方案交換意見，傅要求觀光局一定要超前部署提早因應，必要時可跨部會尋求國發會甚至花東基金的配合協助，中央和地方必須攜手合作，協助觀光產業度過難關。

傅崐萁指出，目前行政院的紓困方案上限600億，但對於交通與觀光產業紓困振興約200億，其中100億更用在補貼陸海空運輸業，對於觀光產業紓困及振興不到100億元，而隨著國際疫情日益嚴峻，國人常去旅遊的大陸港澳、日本、韓國、新加玻及義大利等國旅遊警示都升為二至三級，許多人出不去，短期內改為國旅，但疫情變化快速，且不知持續多久，國旅也將連帶受影響。

為此，傅崐萁要求觀光局必須及早規劃因應，也可跨部會尋求國家發展委員會研議，配合花東基金來協助振興觀光。針對花蓮縣鐵馬步道問題，他希望觀光局投入經費協助全面體檢與修復，協助建置安全舒適的觀光休閒環境。

觀光局長周永暉表示，目前研擬觀光紓困方案，產業紓困計6項，約44億元；產業復甦與振興計11項，約54.5億元，也規劃前瞻計畫300億投入觀光升級與轉型，其中將有16億推動自行車主題旅遊計畫，希望立法院也能支持相關預算，並承諾將全力支持花蓮縣觀光發展。

(中時 )