卓姓夫妻21日搭乘計程車到新北市中和警分局國光派出所求助，稱停放於路旁車輛遭竊，經所長劉議中、警員陳柏錡積極調監視器，從監視器影像中，發現後照鏡反射之駕駛人穿著與眼前卓姓老翁外套相同，原來車輛未遭竊僅是忘記車輛停放位置，順利尋回車輛，結束這場烏龍案件。

卓姓夫妻急急忙忙至派出所求助，慌張地訴說自己停放於路旁車輛遭竊，因該車輛為其生財工具，兩夫妻心急如焚，講話斷斷續續，警方先提供杯水並安撫老夫妻緊張之心情，待心情平復後便先請卓翁回想停放位置，卓翁想起於當日上午8時許從新莊住家出發，前往土城區延壽路的工地工作，且近期均在此處工地上班，待下班去開車時，卻發現車輛已不見疑似遭竊。

警方細心抽絲剝繭，從卓翁敘述的附近調閱監視器，發現21日上午9時58分仍有人駕駛該車輛，看到車輛駕駛座旁後照鏡透漏出駕駛穿著之資訊，警方將畫面放大研究特徵，駕駛人之衣著，再回頭看看後方卓翁的外套怎麼如出一轍，原來車輛根本重頭到尾都未遭竊，卓翁記錯地點因而遍尋不著車輛，最終利用停車查詢系統，查詢車輛停放在土城區金城路3段上停車格內。

同仁便載同前往查看，果不其然，在停車格內找到愛車，卓姓夫妻當場破涕為笑，感謝警方效率十足又熱心，最後開心地駕車返家，結束一場烏龍案件。

中和警分局表示，民眾將車輛停放於商圈、市場、等人潮眾多或初次停車的地方，可將車輛停妥後，先記下或用手機拍照留存，附近顯著店家、建築物或是門牌號碼，以免忘記停放位置，亦利快速找到車輛。

(中時 )