韓國總統文在寅今天下午在國會與朝野4黨黨魁商討武漢肺炎疫情，會後發表抗疫聯合聲明，決定凝聚政府、國會和各黨之力因應。文在寅說，全面禁止中國人入境，不符實際利益。

聯合聲明指稱，政府將與國會防疫特委會積極合作，爭取早日通過和執行補充預算，緩解疫情帶來的民生和經濟衝擊。

韓國聯合新聞通訊社報導，聲明對身處於抗疫最前線的醫務人員表達感謝和慰問，並決定全力補充醫護人員、床位和醫療設備，進一步加強國家醫療衛生體系。

對於政黨領袖要求政府在疫情持續擴散情況下禁止中國人入境，文在寅表示「不可能予以禁止入境而且也沒有實際利益。」

文在寅說，韓國採取入境管制措施以來，自中國入境人數從日均近2萬人大減至1000多人，2月4日建立嚴密防疫網以來，未出現中國入境的確診病例，可見採取全面封鎖入境不具實效性。

報導指出，文在寅認為，若全面禁止中國人入境，得不償失，也可能讓韓國人被其他國家管制入境。

文在寅表示，大邱新天地教友的篩檢結果十分嚴重，全國各地都有新天地教友，可能出現類似大邱的社區傳播，疫情令人擔憂。

今天與文在寅會晤的政黨領袖包括，執政黨共同民主黨黨魁李海瓚、未來統合黨黨魁黃教安、民生黨共同黨魁柳成燁、正義黨黨魁沈相?等人。

(中央社)