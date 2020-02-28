新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。（新北市景觀處提供／葉書宏新北傳真）

新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。新北市綠美化環境景觀處建議，民眾不妨利用228連假，帶家裡的大朋友小朋友們出門走走，前往林口竹林山觀音寺祈福以及賞櫻。

位於林口區竹林路325號的竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，聚集眾多善男信女、香火鼎盛。每逢櫻花季，寺院的周邊與庭園內種植的櫻花也吸引了許多賞櫻的遊客。

雕梁畫棟的寺院與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，襯著庭園小橋流水的景致，形成優美的庭園風光，賞櫻的同時也可以參拜祈福。

竹林山觀音寺的櫻花樹目前已有許多株盛開，欲前往賞花的民眾可搭乘三重客運 1210於「竹林山觀音寺」站下車後步行約3分鐘、 1209、708、708A、786、822、858、898、920、925、936、945、946於「林口農會」站下車後步行約10分鐘；自行開車前往則經由高速公路，於林口交流道至竹林寺約3分鐘即可到達。

景觀處表示，熱愛櫻花的民眾可以瀏覽「2020新北市櫻花稼期」網站，或在臉書「賞花快報」粉絲團點讚，即可更清楚的掌握各地區花況，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各櫻花資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給其他民眾。

(中時 )