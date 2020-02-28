新北市教育局27日於光復高中舉辦「新北市109年度推動高級中等學校參與式預算教師工作坊」，邀請高級中等學校教師參與，提升教師參與式預算教學專業。今年教育局擴大辦理參與式預算計畫申請補助，預計補助25案，每案最高補助8萬元，歡迎各高中職4月提出。

新北市特別訂定補助學校推動參與式預算原則，鼓勵學生積極參與公共事務，也提升教師參與式預算教學專業，於今(109)年度起開放本市公私立高中職向本局提出申請，以學校或社區發展為提案方向，提供學校勝選學生團隊提案補助金，今年預計補助25案，每校最多補助1案，每案最高可獲補助新台幣8萬元。邀請各高中職依補助原則，於109年4月1日起至4月15日向本局提出申請，將於5月底公告補助之案件。

今日參與式預算教師工作坊，邀請國立台北大學葉欣怡教授，介紹參與式預算的概念，包含公民腦力激盪、提出方案、投票決定與執行預算等過程。醒吾科大林邦文教授也分享美國波士頓政府邀請青年人規畫一百萬美元的支出項目，最後決議設置塗鴉藝術牆、打造滑板公園，並列舉國內辦理的參與式預算計畫。

永平高中教師陳政典也在場分享他帶領學生探訪社區瓦窯溝環境，學生提出改造提案及票選，由勝選學生團隊執行提案的經驗，他感性的說透過這個方案使參與的師生對社區有更深的連結與認同。

南山高中主任陳炳霖說：「自106年教育局試辦補助學校參與式預算計畫經費後，便將參與式預算列為高中特色課程，從培訓課程、分組提案規劃、各項提案攻防討論，到舉辦發表會並投票選出最佳提案付諸實行，讓學生完整體驗參與式預算過程。」中和高中林煇皓教師也說：「先前校內辦理過參與式預算活動，參與本次的研習交流，在校內續推參與式預算，讓學生能學習參與式預算活動的精隨。」

(中時 )