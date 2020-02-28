在國際體育仲裁法庭（CAS）對世界反興奮劑機構與孫楊和國際泳聯一案仲裁結果出爐後，遭禁賽8年的大陸游泳選手孫楊在社交媒體上回應稱，他一直堅信自身清白，對仲裁結果感到「震驚，憤怒，不能理解！」而微博貼文一出，在不到2小時內，湧入了近2百萬粉絲按讚，並留下26萬則留言表達對孫楊的支持。

國際體育仲裁法庭（CAS）28日在其官方網站公佈世界反興奮劑機構與孫楊和國際泳聯一案的仲裁結果。CAS秘書長馬蒂厄．雷博同時在其總部向媒體公佈結果，宣佈從今日起對孫楊禁賽8年。宣判後，雙方可以在15天之內再次上訴。

國際體育仲裁法庭28日宣布對大陸游泳選手孫楊禁賽8年的裁決，大陸中國游泳協會聲明將支持孫楊維護權益。根據規定，雙方可以在30天之內向瑞士聯邦最高法院就此案提出上訴。（圖／中新社）

孫楊獲知消息後，隨即在微博上表文指出：「我剛剛訓練完畢，我一直堅信自己的清白。收到國際體育仲裁院的裁決結果，我感到震驚，憤怒，不能理解！」

孫楊說：「我明明按照興奮劑檢查的各項規定，積極配合，只是因為檢查人員不具備資質，他們當時自己也承認了這一點，所以同意不帶走血樣，怎麼就成了我的錯誤？！」

孫楊表示，「考慮到國際體育仲裁院在本案審理過程中存在的問題，我已經委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴，讓更多的人知道事實真相。」

他最後說，「我堅信自己的清白！堅信事實必定戰勝謊言！再次感謝大家的支持與幫助！感謝國家體育總局，中國游泳協會和各級領導的關心，感謝國內外體育愛好者的支持！我要為捍衛自己的合法權益奮戰到底！」

大陸的中國泳協回應孫楊被禁賽表示，對國際體育仲裁法庭（CAS）的裁決深表遺憾。中國游泳協會一貫堅持對使用興奮劑「零容忍」，一貫重視加強運動員反興奮劑教育。我們瞭解，2018年9月4日，國際泳聯（FINA）授權的樣本採集機構——國際興奮劑檢查管理公司（IDTM）對孫楊實施賽外檢查時，使用了未經專業培訓、不具備法定資質人員採集運動員樣本，活動是非法和無效的。我們支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。

網友與粉絲在孫楊微博留言表達支持，他們表示：「孫楊程序不合規就被判8年。美國選手吃藥從禁賽4年改到2年，意大利隊長吃藥改判不用禁賽。這就是國際組織的公正公平？」「拒絕連工作證都沒有的人檢查有什麼問題嗎？？？嗑藥更不可能!如果真的磕了之前的成績為什麼還有效?」「一旦競技體育被政治化，那麼所謂的奧林匹克精神也將毫無意義。我相信你，更支持你。」「所以奧運會真沒什麼意思 就是個政治工具」。

(中時電子報)