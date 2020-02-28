Netflix韓劇《梨泰院Class》28日舉辦記者會，由於新冠病毒疫情近日正在韓國擴散，日前才捐了1億韓圜（約台幣260萬）的男主角朴敘俊，原本承諾收視率突破10%就要和大家一起去吃路邊攤的公約，卻因疫情而決定取消，將改以其他方式來表達對觀眾的感謝。

朴敘俊表示自己也沒想到疫情會變成這樣，所以目前為止各方面的行動都非常小心謹慎，雖然承諾的收視公約很重要，但目前最要緊的還是要讓疫情盡快結束，朴也因疫情的關係感到相當難過，希望國人這次也能克服難關，劇組所有演員與工作人員都以希望拍出讓大家開心的戲劇而努力工作當中。

朴敘俊的栗子頭造型相當有記憶點。（Netlfix提供）

另朴敘俊在《梨》劇中以罕見且相當吸睛的栗子頭造型成為熱門話題，昨日他也笑著提到，為了留這個栗子頭可是費了不少苦心，目前為止已經留了6個月的栗子頭，每隔4天就得剪一次頭髮，每一次理髮時自己也都會再次重新檢視片中「朴世路」這個角色。《梨泰院Class》每周五六晚上12點於Netflix獨家上線。

(中時 )