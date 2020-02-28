新生代演員陳璽安接受「LiTV立視線上影視」平台訪問，他雖有穩定交往的女友，但聽到自己是不少女生託付終身的理想對象，陳璽安仍不免害羞，靦腆說：「哎呀…真是太厚愛我了！」

他拍完偶像劇《遺失的1/2》之後接到不少劇組邀約，但堅持一步一腳印，對劇本一再篩選，被問為何這麼「機車」？他說「就因為大環境不好，我就更該表現得更好，可能是我對自己要求高，我寧可用心準備做好一件事，也不要沒思考清楚就去做」。

新冠肺炎擴散，人人戴口罩時期，愛美女生可趁此「進廠維修」，陳璽安曾到大陸拍攝劇集《整容的誘惑》，談到這敏感議題，「其實我不反對『整形』，但這必須建立在一些條件下，例如原本鼻樑天生不良，需靠整形調整才能讓呼吸順暢」。

被問假如要整形，他會想整哪個地方？陳璽安想了想說：「對於外表，我目前沒有特別想改變的地方，現階段假如要整，我想得到一顆沈穩、勇於改變自己的內心，其實有時我挺多愁善感，有些事挺鑽牛角尖，我應該要學著把自己整得處事更圓融！」

他在粉絲心中是「撕漫男」化身，甚至連知名攝影大師陸沙舟也誇他是視覺零死角，陳璽安謙虛說，「謝謝大家讚美，其實我也是有缺點，只是我知道怎麼藏拙」。

(中時 )