新冠肺炎爆發人心惶惶，連假期間，卻仍有許多民眾因擔心感染病毒而避室內空間而遠之，百貨公司業者於連假首日便將防疫措施全部設置到位，除廣設酒精消毒器，更搭配紅外線熱攝像儀進行即時影像的體溫測量，讓消費者擁有安心的購買環境，業者表示，連假的人潮不輸以往。

中壢SOGO百貨表示，為配合中央疫情指揮中心升高為一級開設，除一線人員全面配戴口罩、店內外廣設酒精消毒器外，並已在主要出入口設置紅外線測溫儀，為進出的消費者即時測量體溫，如二次測量仍超過攝氏37.5度，將依防疫公告建議消費者返家休養。

中壢SOGO百貨強調，針對公共設施如電梯、手扶梯及廁所，每2小時清潔消毒1次，服務台、貴賓廳、VIP Lounge及貼心服務小站更是每1小時消毒1次，業者指出，疫情期間，多數入店的消費者會直接至櫃位購買防疫商品，明顯是目的性消費，顯示消費者對防疫非常重視。

(中時 )