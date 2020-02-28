桃園機場捷運通車3周年，桃捷公司推出忠誠會員定期票贈點3倍送的感恩活動，桃捷公司表示，凡於活動期間購買定期票且使用「i搭桃捷」APP完成綁訂票卡程序的民眾，即可成為忠誠會員並享有點數的3倍回饋。

桃捷公司表示，凡購買定期票並使用「i搭桃捷」APP完成綁訂票卡程序的民眾，就是我們的忠誠會員，桃捷公司解釋，若忠誠會員於3月1日至3月31日止，新購或續購120、135、369定期票，即享有3倍點數的高額回饋，且可憑點數兌換知名超商、百貨公司商品兌換卷，桃捷限定文創商品等多項好禮。

自1月31日新北環狀線正式通車後，新北市新店、中永和、板橋、新莊的民眾往來桃園將成為生活的日常，為鼓勵新北民眾多利用環狀線轉機捷通勤，桃捷公司提醒，除購買定期票的忠誠會員享點數3倍回饋外，若購買定期票的起迄站為A3站的民眾，將加贈333點點數。

(中時 )