中央流行疫情指揮中心22日將日本旅遊疫情調升為二級警示，外交部28日晚間也宣布，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往，另外，也調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。

外交部表示，鑒於日本「新型冠狀病毒肺炎」確診病例持續增加，近8成為當地或疑似當地感染，其中未知感染源者高達29％，且已發生數起社區及醫院群聚感染。美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊「警示」（Alert），指出日本疫情已進入社區傳播階段，建議遊客應始終避免與確診病例接觸。

美國國務院22日將日本提升至第二級「強化注意旅遊安全」（exercise increased caution），中央流行疫情指揮中心也已22日將日本旅遊疫情調升為二級警示，再加上目前包括以色列、韓國、泰國、不丹、密克羅尼西亞聯邦、東加王國、薩摩亞、索羅門群島、吉里巴斯等9國已發布對日本旅遊警示並建議該國國人避免赴日。

外交部，考量我國與日本往來密切，日本為台灣人出訪旅客最多的國家，為保障國人權益，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往。

另外，針對北海道地區特別調升燈號，外交部解釋，由於日本北海道確診病例持續增加，累計至28日已高達66例，高居日本之冠，北海道知事已宣布進入緊急狀態，並呼籲民眾週末避免外出，因此，特別調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行

(工商 )