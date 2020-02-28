37歲的張允曦（小8）28日和坤達出席東森新劇《姊妹們 追吧》記者會，她劇中升格演單親媽媽，戲外和歌手嚴爵分手近4年，今說不會排斥再談姊弟戀，也不排斥任何圈子的對象，畢竟單身那麼久，「我真心對這件事情沒失望」，自曝最近欣賞的男神是許光漢，被大夥說是「許太太」成員。

小8對過去戀情已不放心上，自嘲：「原來分手有這麼久了，這就是有被寫成新聞的好處，可以記錄分手多久。」坦言這幾年也有追求者，只是沒遇到喜歡的對象。近期她看了許光漢的《陽光普照》、《想見你》等作品，欣賞許的演技，聽到他是天蠍座，開心說：「天蠍座跟巨蟹座是最匹配星座，我巨蟹座」。

盧禕祺攝

坤達的老婆柯佳嬿拍《想見你》受好評，他卻還沒看老婆的作品，「這部戲很燒腦、要很專心，最近還沒有精力和心情看」，但他嘴甜誇老婆扮演高中生沒違和感，「我還滿驚訝的」。小8笑說「上天對我很公平啊，這就是一個公平的關聯，柯佳嬿的愛人（坤達）在我身邊，我愛的在他老婆那邊（許光漢）」。

小8首度當女一，既興奮也緊張，「但緊張也是好睡啦」。她劇中獨自扶養10歲女兒，還為前夫背債，她說接演前有些抗拒，但演了這角色得到「以後要生3、4個沒有問題的力量」。小8和坤達可能有床戲，小8緊張說自己沒拍過，坤達笑回：「我也才第2次（演床戲）。」

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《姊妹們 追吧》是東森電視與金星文創合作的最新戲劇，劇中主演坤達、張允曦(小8)皆以劇中造型亮相。該劇講述從20、30、40到50歲，四代因「追劇」而結識的女性，為生存而打拼的人生故事，是一部生活寫實喜劇。該劇製作人王偉忠、謝育秀表示，「《姊妹們 追吧》是一部保有社會性格的生活喜劇，可以把人生中的悲苦喜樂的真實傳達出來。劇中四個不同世代的女性設定，也正反射我們身邊的女性特質，加上最近我們的生活氛圍也充滿著緊張感，希望這部戲也能給這個社會注入一些活力與希望」。

製作人王偉忠（左起）、謝育秀、主角小8、坤達。盧禕祺攝

坤達劇中飾演趙士齊，是個冷酷毒舌、抱持不婚主義的廣告公司創意總監。過去多詮釋暖男人設的他，笑說自己劇中的角色機車到不行，「我在戲裡對誰都毒舌，就連對小女孩也是，有場戲我要對小8的女兒說一大串得理不饒人的話，這場戲真的讓我很糾結，連我都覺得自己好嘴賤」。

小8飾演單親媽媽林淑芬，是個到處打工的斜槓女性，「我的角色看似悲情，但仍非常努力的過每一天，其實就很體現偉忠哥所說的女超人特質」。她坦言要演出單親媽媽的角色，剛開始花了一些時間與角色磨合，「我們劇組有不少媽媽前輩，所以我會跟她們聊天、聊角色，有時劇中情境跟她們聊著聊著就會流下淚來，對我進入角色的幫助很大」。

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(中時 )