海巡署北部分署第八岸巡隊28日上午巡察時，發現一隻鯨豚擱淺於埔心河沿岸，查看時身體腐爛，明顯死亡，現場隨即拉設封鎖線，並由中華鯨豚協會確認為台灣保育類動物江豚，並將屍體送至臺灣大學生命科學院暫時冰存。

第八岸巡隊28日上午在臺灣埔心河沿岸發現鯨豚擱淺，皮膚潰爛已久，明顯死亡，經中華鯨豚協會確認，長1.84公尺的死亡鯨豚是臺灣保育類動物江豚，中華鯨豚協會預估死亡時間已有一周，預計29日將送屍體至國立自然科學博物館解剖了解死因

中華鯨豚協會曾先生表示，這次擱淺的鯨豚是一種名叫「露脊鼠海豚」的成年江豚，在台灣又以「鼠海豚」代稱，是3年來台灣最常見的擱淺物種。

據中華鯨豚協會統計，2019年共有140件鯨豚擱淺案例通報、150隻鯨豚擱淺，並強調，不論是通報數量或是擱淺數量，都是鯨豚救援史以來的最高數量，中華鯨豚協會指出，有超過半數鯨豚遺體被發現時嚴重腐爛，無法判斷擱淺原因。

依照過去調查鯨豚死亡經驗，中華鯨豚協會表示，歸納出可能的死因有誤捕、疾病感染以及船隻撞擊等因素，並指出相關的死亡原因有超過四分之一和人類海上活動有一定關聯，呼籲主管機關須加強漁業活動管理，降低沿岸流刺網的使用，並確實做到船舶限速，減少撞擊鯨豚的機率。

(中時 )