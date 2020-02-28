新冠病毒改變了不少日常，讓口罩成為台灣之光、意外翻出非法外勞，而銀行力求對客戶盡善盡美的服務，也難免因此破了口。花旗（台灣）銀行近日主動告知客戶，2月下旬起，郵寄地址登記是中國大陸多個省份的帳戶綜合月結單，恐怕郵寄不到了，向客戶說聲抱歉。

這個服務不周，絕不是銀行的本意。原來，此波疫情影響最大的航空業，大多數航班都被打亂，中華郵政固定寄送的兩岸郵件，自2月19日起暫停收寄寄往北京等地各類郵件，馬上造成銀行無法如常服務客戶，在中國大陸的客戶無法順利如期收到對帳單。

花旗銀行表示，原本透過中華郵政寄送，現在將盡可能改以航空快捷寄送，雖然如此，寄達時間仍可能難掌握時效，疫情蔓延、運輸限制等都是不確定因素啊。

花旗銀行並建議受到影響的客戶，可多多利用網路銀行服務、或手機APP花旗行動生活家，透過線上登入個人帳戶直接了解。然而，銀行方面也知道，大陸網路連結規定不同，不一定可以連到中國境外，「最容易的方法，可能就是打電話了」，有請客戶致電銀行的電話理財服務中心。

目前郵局已暫停收寄北京市、山西省等16個中國省份，但不包含湖北省，所有平常及掛號函件、e小包、包裹及快捷，至於是否會新增地點，或何時會恢復正常，銀行端均處於被動，表示將依中華郵政的公告為準。

(工商 )