為撿拾掉落手機 外勞不慎從3樓墜落 20:502020/02/28 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越南籍27歲潘姓移工今（28日）下午6時許，在新北市新店區寶橋路3樓宿舍，為撿拾掉落在窗邊的手機，不慎從3樓墜落至1樓。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南籍27歲潘姓移工今（28日）下午6時許，在新北市新店區寶橋路3樓宿舍，為撿拾掉落在窗邊的手機，不慎從3樓墜落至1樓。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 越南籍27歲潘姓移工今（28日）下午6時許，在新北市新店區寶橋路3樓宿舍，為撿拾掉落在窗邊的手機，不慎從3樓墜落至1樓，所幸潘男僅身體多處擦傷、意識清楚，警消獲報將他送往耕莘醫院急救，詳細墜落原因待進一步釐清。 (中時 ) #手機 #寶橋路 #新北市 #醫院 #耕莘 也許您會感興趣 推薦閱讀 模擬社區感染 侯友宜超前部署 12:182020/02/24 生活 228連假首日 新北僅這幾家醫院正常營運 11:512020/02/25 生活 開學首日 新北市土城分局、三峽分局、汐止分局、金山分局護童上學路 22:522020/02/25 生活 對抗疫情 新北市成立防疫志工隊 12:332020/02/26 生活 企業贈100萬元防疫基金 全數購置新北各校防疫物資 16:152020/02/26 生活 新北市議會收「幸運恐嚇信」 恐嚇總統、民代、名嘴等百餘人 16:222020/02/26 社會 新冠肺炎延燒 萬金石馬拉松今年停辦 21:542020/02/26 生活 亞洲有機行銷智能中心 揭牌營運 04:102020/02/27 產業特刊 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 侯友宜擬設集中收費檢疫所 市府官員：選在人少偏區 17:002020/02/27 政治 社會熱門新聞 男游泳池射出來會讓人懷孕？！女官員建議：男女應分池 - 社會 228連假住房率逆勢成長？ 花蓮業者這樣說 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 陸軍機1個月2次越海峽中線 我方戰管嗆聲 - 社會 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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