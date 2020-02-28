越南籍27歲潘姓移工今（28日）下午6時許，在新北市新店區寶橋路3樓宿舍，為撿拾掉落在窗邊的手機，不慎從3樓墜落至1樓。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

越南籍27歲潘姓移工今（28日）下午6時許，在新北市新店區寶橋路3樓宿舍，為撿拾掉落在窗邊的手機，不慎從3樓墜落至1樓，所幸潘男僅身體多處擦傷、意識清楚，警消獲報將他送往耕莘醫院急救，詳細墜落原因待進一步釐清。

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