今天一早他們與親朋好友共100人帶著麻布袋和清潔用具，一同將海岸線上的垃圾蒐集起來。（有巢氏房屋提供／張毓翎嘉義傳真）

他們希望能保護好美里沙灘美麗的景色，讓更多人欣賞。（有巢氏房屋提供／張毓翎嘉義傳真）

為了維護嘉義縣布袋鎮好美里沙灘環境，有巢氏房屋嘉義興業加盟店，已連續4年舉辦「好美里沙灘淨灘活動」，今年以「一起愛地球」為訴求，28日攜手有巢氏房屋嘉義嘉大南京加盟店的夥伴進行淨灘，為地球海洋環境貢獻一份心力！

今天一早他們與親朋好友共100人帶著麻布袋和清潔用具，一同將海岸線上的垃圾蒐集起來，其中還有人帶著家中寶貝一起來淨灘，希望孩子藉由親手撿海洋垃圾的方式，了解垃圾如何破壞海洋生態，進一步讓孩子思考如何保護海洋環境。

有巢氏房屋嘉義興業加盟店店東黃至弘表示，最初是同仁謝家興經理的女兒想為環境盡一份心力，到好美里沙灘遊玩時，注意到附近堆積許多海洋垃圾與廢棄物，他為用行動支持女兒的理念，因此向他們提議淨灘計畫。

有人帶著家中寶貝一起來淨灘，希望孩子藉由親手撿海洋垃圾的方式，了解垃圾如何破壞海洋生態。（有巢氏房屋提供／張毓翎嘉義傳真）

好美里沙灘是嘉義沿海最長、最完整的水灘，湛藍的海水及岸邊的木麻黃相隔不到100公尺，更是假日踏青「私房景點」；黃至弘說，他們希望能保護好美里沙灘美麗的景色，讓更多人欣賞，期待未來淨灘活動可擴大與學校合辦，將「守護海洋」這份情向下紮根。

(中時 )