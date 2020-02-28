富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組4強全數出爐！靠著塞內加爾籍中鋒班霸30分、25籃板，蒙古前鋒蘇格爾也拿27分、14籃板，中州科大驚險以83比75氣走義守大學，提前確定隊史首次闖進4強，也讓男生組4強隊伍全數出爐。

儘管29日還有1天複賽，可是包含台灣師大(5勝1敗)、健行科大(5勝1敗)、中州科大(4勝2敗)及輔仁大學(4勝2敗)等隊提前宣告闖進3月21日在台北小巨蛋舉行的4強決賽，29日的4場複賽，將會決定今年2場準決賽對戰組合。

「反正我們就是抱持區域到底，畢竟班霸、蘇格爾兩人的籃板優勢太過明顯，況且一個這麼黑、一個這麼白，怎可能在禁區看不到彼此，」中州總教練「鳥仔」許智超說，「只是連我都沒想到，竟可闖進4強，我們今年目標只有放在8強。」

趁著中州隊史首闖4強，許智超不禁趕緊招生，「我們招生確實較不容易，我當然希望更多本土黃種人加入，儘管我們學校很偏僻，交通也不太方便，但我們如今已是4強球隊，更不擔心外界批評我們是外籍兵團，畢竟我們照著規定走。」

不過班霸賽後一接受訪問，隨即抗議自己的話遭到媒體扭曲，「我從未說過自己是UBA第一中鋒，假如我的身體恢復100％，或許我敢這樣說，但我只想謙虛一點，不想造成外界錯誤印象。我自認今晚表現還可以更好，只是OK而已。」

「現在我只想感謝上帝，我們做到了！」班霸說，「我雖不敢說自己是UBA第一中鋒，可是我敢保證，我們是全台灣練球最辛苦的球隊，自從複賽開打前兩周，我們每天都在練球，完全都沒休息過1天，陪伴我們苦練的助教最為辛苦。」

(中時 )