蘇偉達三響炮。

味全龍今年正式投入二軍賽事，不過在官辦熱身賽中，能與各隊一軍交手，28日開打的中職官辦熱身賽，經典的「龍象大戰」相隔21年開打，兄弟蘇緯達用單場三響炮、8分打點致敬，最後兄弟以15比3讓新龍將受到震撼教育。

味全龍派出潛力投手徐若熙先發，不過首局就製造滿壘危機，蘇緯達瞄準偏低直球，一棒敲出中外野方向滿貫炮，灌進4分打點。2局上半兄弟小將高宇杰不落人後，敲出一發陽春炮。

3局上半蘇緯達面對林子昱，再送一發右外野2分炮；4局上半蘇緯達連續第3打席開轟，對劉家愷敲出單場第3轟，灌進個人第8分打點，也助兄弟將分差拉開至12比1。

5局周思齊的清壘二壘安打，兄弟再灌進3分，不過後半場味全龍投手曾柏融、羅嘉仁、陳冠偉都力保不失分。龍隊在3局下由李凱威、劉基鴻連續安打拿下首分；加上7局下半滿壘時劉基鴻的2分打點安打，整場比賽從兄弟手中拿下3分，最後兄弟在這場龍象大戰中，以15比3拿下勝利。

(中時 )