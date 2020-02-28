一名遠從基隆而來的王姓民眾焦急的跑來金山分局野柳派出所尋求警方協助，表示其飼養的愛犬於前一晚（1月26日）遭兒子帶來野柳漁港遊玩時不慎走失，因犬齡已高及擔心其安危，焦急的不知如何是好。

經野柳派出所所長曾鐘錡瞭解該民走失之愛犬，特徵為年邁的母犬，綽號「妹妹」，下巴泛白、頸部繫有紅繩及福袋、尾巴局部修剪且已結紮，隨後便協請所內同仁，利用執行家戶訪查、犯罪預防宣導及巡邏等勤務機會加強注意及探詢。經過近1個月的協尋，所長曾鐘錡近日於執行轄區探訪時，在走失地點周圍發現特徵相符、惟體型相對瘦弱且局部受傷的犬隻。

經試著叫喚犬名「妹妹」後，該犬立即貼近撒嬌，當下曾員的第六感直覺告訴他，該犬隻應該就是王姓民眾走失的愛犬，立即帶回所內，並聯繫王姓飼主到所確認。待王姓飼主來到派出所，該犬見王女入所便興奮的飛撲入懷，王女一眼就認出眼前這隻體態瘦弱的犬隻就是其走失多日的愛犬，失而復得的人犬互動及思念畫面，讓在場派出所同仁甚為感動。警察工作包羅萬象，能夠替民眾找回走失愛犬，辛苦也值得，當事人亦對警方能協助其找回愛犬，再三表達誠摯的謝意。

分局長陳永昌表示，同仁能發揮同理心結合各式勤務積極協尋，助民順利尋得走失寵物，讓居住外地的飼主感到窩心，足堪同仁表率。

(中時 )