根據《網路溫度計》統計，近期除了防疫商品外，好市多還有5項日常用品被搶到翻 (圖／翻攝自網路溫度計)

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩、酒精成為民眾必備之物，好市多許多生活用品也成為民眾掃貨目標，期間衛生紙更是被以串為單位瘋搶，逼得好市多祭出限購令。根據調查，除了防疫物品外，好市多近期5大商品也賣到翻掉。

根據《網路溫度計》調查，除了防疫用品與食物外，好市多近期有5項民生用品暢銷，幾乎被搶購一空，以下為名單：

1.幫寶適拉拉褲

這款日製用品一直是會員們心目中的神物前幾名，去年6月好市多舉辦幫寶適拉拉褲特展，引發民眾以箱為單位掃貨，兩周內就大缺貨，今年2月再度進貨，也隨即被民眾搶光，會員們哀號都買不到。

2.Ariel抗菌洗衣精

疫情非常時期，只要標榜「抗菌」通常銷路都非常好，使得原本就頗受歡迎的這款日廠洗衣精更成為民眾「下架」目標，號稱只需少量就能洗去所有髒污與味道，還能散發淡香，也是會員公認CP神物。

3.風倍清除臭噴霧

不少民眾都有使用除臭劑習慣，去除家中霉味與臭味，而這款在日本旅館與燒肉店都會放置的除臭噴霧自然也大受好評，有網友表示不僅油煙味，就連汗臭味也能去除。

4.舒特膚乳液

此款乳液許多人使用體驗非常好，不僅保濕又不油膩，有過敏體質、異味性皮膚炎的人更是愛不釋手，加上一般藥妝店售價相對昂貴，好市多不但便宜又大碗，成為近期最受歡迎的護膚產品。

5.柯克蘭衛生紙

好市多自有品牌柯克蘭（Kirkland）衛生紙自賣場登台後，一直是熱銷榜常客之一，近期因婆媽群組瘋傳衛生紙將缺貨，更是成為好市多會員頭號狩獵名單，民眾以串為單位狂掃，甚至有人衝到倉庫搶貨引起爭議，逼得好市多祭出限購令，規定一卡一包，才平息糾紛。

(中時電子報)