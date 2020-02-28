近日有網友指出，台灣新冠肺炎檢驗量能低，確診數少是因為沒有檢驗能力。中央流行疫情指揮中心今晚特別澄清，1月15日以來，檢驗數量已超過1.6萬件，且我國每天約可檢驗2450件檢體，並非網友所稱沒能力驗。

有網友於社群媒體指出「台灣一直都不是數字低，而是檢驗能量低。是沒能力驗出來，不是沒有」。對此，指揮中心監測應變官莊人祥表示，今年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第5類法定傳染病以來，至今累計檢驗檢體數已超過1萬6000件。

為擴充檢驗量能，疾病管制署已在2月11日修正傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法，擴大符合檢驗機構實驗室安全等級資格之實驗室數量。目前，我國每天約可檢驗2450件檢體，並持續擴充檢驗量能。凡符合新冠肺炎採檢定義者，指揮中心均已掌握。

指揮中心重申，流行疫情或防治措施等相關資訊都統一由指揮中心對外公布，呼籲民眾勿輕易發布或轉傳未經查證之訊息，以免對防疫措施造成妨礙。

(中時 )