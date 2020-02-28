土耳其開放東南部邊界72小時，敘利亞大批難民陸續穿越邊界湧入歐洲。一位匿名官員說，「我們已決定不阻止敘利亞難民經陸地或海上進入歐洲，而且立即生效。現在歡迎包括敘利亞人在內的所有難民穿越，進入歐洲聯盟（EU）。」他接著說，接納難民對任何一個國家來說都是「不能承受之重」。

敘利亞難民（路透）

土耳其多安通訊社（DHA）今天報導，將近300名難民在暗夜中抵達毗鄰希臘和保加利亞的艾迪尼省（Edirne）邊境，試圖前往歐洲。這些人分別來自敘利亞、伊朗、伊拉克、摩洛哥和巴基斯坦。另一群移民抵達土耳其西部恰納卡萊省（Canakkale）艾瓦奇克（Ayvacik），想坐船前往希臘列斯波斯島（Lesbos）。

土耳其NTV電視台的畫面顯示，一大群難民背著家當徒步穿越曠野，試圖通過土國卡匹庫勒（Kapikule）關卡進入保加利亞，但被擋了下來。一行人後來步行到毗鄰希臘的帕札庫勒（Pazarkule）邊界關卡。

一旦替難民突破關卡進入歐洲，將推翻土耳其2016年對歐盟的承諾，西方恐怕被迫捲入土敘俄的僵局之中。敘利亞伊德利卜省（Idlib）是敘利亞反對勢力和反政府武裝團體在長達9年內戰中的最後據點，敘利亞政府軍2019年12月起加強攻勢，試圖收復並迭有斬獲，而這情勢演變已衝擊安卡拉和莫斯科的合作關係。

土耳其依據2018年9月與俄羅斯達成的協議，在伊德利卜省附近設有12個軍事觀察哨。敘軍強攻伊德利卜省也波及部分觀察哨，造成土軍喪生。土耳其揚言，若敘軍2月底前未撤離，將出兵敘利亞。安卡拉和莫斯科已就此進行多輪談判但迄無共識，陷入僵局。

至少33名土軍昨天在伊德利布省遭遇敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍空襲而犧牲。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其總統艾爾多安主持緊急安全會議後，做出上述開放邊界的決定。

艾爾多安給敘國下達最後通牒，要求在2月底前撤出伊德利卜。他也多次揚言要對難民大開邊界，讓他們前往歐洲。預料土國未來幾天將積極要求歐盟和北大西洋公約組織（NATO）在伊德利卜議題上「硬起來」。

敘利亞長達9年內戰製造數以百萬計難民。土耳其已接納約370萬敘利亞難民。

(中時 )