蔡政府將滯留湖北的上千台人名單交給移民署註記，讓航空公司別讓他們登機，同時也拒絕了大陸提出兩岸合作共同執飛運送的建議。大陸權威官媒28日火力全開，包括新華社和《人民日報》旗下媒體，單日共發了三篇文章批判此事，批民進黨連篇謊話，出爾反爾，又惡人先告狀，不斷操弄媒體、製造恐慌、煽動仇恨，沉迷於政治操弄，形同全面封堵台胞的返鄉路，「獨」迷心竅的醜惡本性在一場疫情面前暴露無遺。

新華社28日刊文，對包機過程爭議，提出連番質疑，文章稱，首批台胞返回後，民進黨剛說完「感謝」就火速變臉，回絕了東航第二批運送計畫；民進黨聲稱首批返台者出現一確診病例，卻對其中不符醫學規範、有悖常理的疑點支吾搪塞，諱莫如深；民進黨聲稱「收容能量有限」，如今20多天過去，「收容能量」究竟有沒有提高，倒是可以用來檢視其防疫工作有否用心；民進黨口口聲聲「弱勢優先」，卻不理會湖北方面連夜匯總核對的名單，拖延數日才拿出一個不知如何調查得來的「121人優先」。

文章指出，1148滯留湖北台胞，從垂垂老者到垂髫孩童，他們望穿秋水卻有家不得歸，焦急煎熬近一個月，非但沒等來好消息，那份「求助名單」反而被民進黨當局做成了「管制名單」，甚至有台胞痛感自己如同成了「通緝犯」。

文章批評民進黨當局連篇謊話，根本無法自圓其說，一再出爾反爾、自食其言，竟還惡人先告狀，誣稱是大陸變卦，惡毒攻擊的矛頭不但指向大陸方面、大陸民眾，甚至包括極盼回家的台胞們，說穿了就是：大陸建議的我都不同意；包機沒有，在湖北的台灣人也別想自己回來。

《人民日報》旗下微信號文章則指，誰能想像，出門旅遊、探親、工作遇上疫情，竟會被家中當政者告知「不許回家」；台灣民眾去大陸一趟，竟得冒著被流浪、被放逐的風險。這真的是「民主自由人權」的社會發生的事嗎？「放眼世界，各國各地區都全力接人回家，對家人幹出此等野蠻行徑的，只此民進黨一家」。

(旺報 )