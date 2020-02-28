網路近日流傳「新冠肺炎高危險群自評表」，甚至有校長要求學校廣傳資料。對此，中央流行疫情指揮中心今晚緊急澄清，該自評表的險評估分數模式是作為區分新冠肺炎與流感之用，目的在輔助醫療院所篩檢，非自我篩檢工具。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該表為台大公共衛生學院副院長陳秀熙教授根據國際醫學期刊刺胳針《The Lancet》研究報告的1099名個案發展出的量表，目的在於利用簡易評分表，作為未來輔助醫療院所篩檢工具，並非民眾自我篩檢的依據。

據了解，該量表的危險評估分數模式是用以區分新冠肺炎與流感，而非區分是否為新冠肺炎，僅適用於社區流行感染發生初期（如：韓國及義大利)，需用大量PCR（聚合酶連鎖反應）檢驗時的輔助工具，目的在於避免檢驗量能不足。

此外，該表多為引用重症個案數據，且主要依大陸病例作為設計基礎，與台灣目前的疫情狀況不符合。莊人祥表示，若要將自評表應用於我國，可能須要再驗證。

指揮中心重申，請民眾遵循指揮中心公布的防治措施，避免不當引用、轉傳學術或研究資料，以免誤導他人或影響國內防疫與醫療。指揮中心另呼籲民眾，不要主動要求檢驗新冠肺炎，若出現發燒、咳嗽等不適症狀者才需就醫，並主動告知醫師相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以利醫師診斷並依其專業判斷是否需要進行篩檢。

(中時 )