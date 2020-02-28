🔴 BREAKING ! Le joueur de l’US Pianese (Serie C 🇮🇹) King Udoh est infecté par le #COVIDー19. C’est le premier joueur professionnel à avoir contracté le #coronavirus en Italie. (La Nazionale) pic.twitter.com/QpILC4Gyyg — BeFoot (@_BeFoot) February 27, 2020

義大利成為歐洲新冠肺炎疫情的重災區，足壇也成了受害者，除了義甲有5場比賽得無觀眾「閉門」進行，根據《羅馬體育報》報導，效力於義丙皮亞內斯的奈及利亞裔前鋒烏多（King Udoh）也被驗出罹患新冠肺炎，成為足壇首例。

22歲的烏多發跡於義甲第一豪門尤文圖斯的青訓系統，目前效力皮亞內斯。他與隊友住在旅館時發燒，隨後被確診罹患新冠肺炎，已送到位於西恩納的醫院治療。據了解，烏多目前健康狀況良好，但隊友已被迫隔離檢疫。

皮亞內斯23日才和尤文圖斯的預備隊比賽，幸好烏多因為發燒，是役並未上場，但他這段時間接觸到的球員、隊職員不在少數，令人擔心足球隊會否發生群聚感染。

新冠肺炎已經打亂義甲聯賽，國際米蘭位於重災區倫巴底省，今天在聖西羅主場與保加利亞盧多戈雷茨隊進行的歐霸聯賽32強第2回合，已被迫閉門比賽。義甲也宣布本輪有5場比賽要關門進行，包括被稱為義大利「國家德比」的尤文圖斯與國際米蘭之戰。

(中時 )