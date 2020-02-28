因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，健保特約藥局開始身兼重擔，配合實施口罩實名制的政策，除了平時的一般業務外，還要代售民眾口罩。但曾幾何時，政府為了方便民眾可快速查詢每間藥局庫存的APP智慧系統，卻引起陣陣民怨。一位藥師不得已下，跳出來解釋為何「明明還查得到庫存卻不賣」背後的辛酸歷程。

全台健保藥局配合口罩實名制後，增加了不少的業務負擔，隨著疫情擴張，更從原本的200片發售，再增加整整一倍的配額。藥局人員不但要發放號碼牌，顧好排隊秩序，原本的工作量未減反增。沒想到卻引起民眾抱怨，因為政府的便民查詢系統中，可顯示出每間藥局的庫存，有民眾發現藥局有明明還剩口罩沒賣完，卻不賣的情形。

對此，一名藥師上《爆怨公社》上留言表示，原本在政府規定14：00-16：00的口罩代售期間，250片口罩總銷售一空，隨後就被上面指示增加到600片，但一人能購買的數量依舊沒變，導致庫存漸漸變多。可是每日開業都照樣要整理貨架、聯絡廠商進貨、調劑慢箋、門市銷售、處理業務款項、回覆前來詢問口罩酒精的客人、接電話回覆口罩酒精額溫槍等等問題。藥師表示，除了中間2小時騰出來代售口罩外，幾乎都一路忙到9點。

但總是接到聽不完的電話說「你們不是還有量嗎？」、「沒賣了？電腦看都有！」藥師指出，有次在晚上9點半接到一位年輕人電話，雖然藥師清楚回答，口罩販售時間是「14：00-16：00，平常有空也能幫你處理，但已經從下午就一直忙到21：00，就不販售了。」卻迎來年輕人的一句「喔！所以我買口罩還要看你忙不忙喔？」雖然無言以對，但藥師表示，「希望多少位大家解答，為什麼看APP還有庫存，卻沒販售的疑問。」

看完藥師原來做了那麼多事，許多人網友都傻了眼，真的現在才知道他們的辛苦。網友表示「謝謝解說，未身在其中不知所苦，大家多體諒包容吧」、「辛苦了...你們是這場抗疫戰爭下，默默而偉大的小螺絲釘！在這個時刻，關鍵的每顆小螺絲釘都提供了巨大貢獻。」

(中時電子報)