網傳國安局網域安全法 總統：已送交檢警查辦 22:172020/02/28 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網傳國安局網域安全法，總統：以教檢警查辦。照片：摘自總統Line群組 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路上流傳「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」一圖，蔡總統晚間在Line群組表示，總統府已經將這張圖片送交檢警機關查辦。 假公文內容指出，對於涉嫌故意散佈新冠肺炎疫情不實消息者，最高可罰300萬元，向國安局檢舉屬實，國安局可核發1000元，而向國安局舉辦的電話，經記者回撥查證，是台電相關分處的總機。 蔡總統晚間在Line群組表示，這是完全是假的；內容出現「不實」的「实」則是簡體字，圖卡還特別圈起來指，「內文出現簡體字是在哈囉嗎」。 (中時 ) #國安局 #簡體字 #內容 #總統府 #蔡總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 防群聚感染 國安局特勤延緩出國 04:102020/02/24 焦點新聞 日本航空攜手Amadeus 啟用NDC加速零售轉型 14:522020/02/25 財經 血友病童告訴大人們的故事 04:102020/02/26 論壇廣場 網傳同學女兒爆料疫情失控 高嘉瑜傻眼：我哪有這麼老！ 08:232020/02/26 政治 強化社群影響力 LINE招募500達人啟動貼文串創作者計畫 16:362020/02/26 科技 動保團體提訴求 陳吉仲：蔡總統也很重視 17:122020/02/26 政治 社論／當蔡總統被反中情緒綁架 04:102020/02/28 時論廣場 LINE官方帳號改收費機制 蔡總統也跳槽Telegram 12:442020/02/28 科技 林義雄宅血案調查報告附錄 促轉會更新上傳官網 15:222020/02/28 政治 網傳國安局網域安全法 府：假消息 20:012020/02/28 政治 政治熱門新聞 小英執政民調出爐 網：開放崩潰！ - 政治 第33例疑大阪染疫 網友怨氣大爆發 - 政治 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 罷韓沒天理？！六都市長防疫表現網路投票 韓高居第一 - 政治 一人毀全黨！她怒批馬英九別再添亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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