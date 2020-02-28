網路上流傳「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」一圖，蔡總統晚間在Line群組表示，總統府已經將這張圖片送交檢警機關查辦。

假公文內容指出，對於涉嫌故意散佈新冠肺炎疫情不實消息者，最高可罰300萬元，向國安局檢舉屬實，國安局可核發1000元，而向國安局舉辦的電話，經記者回撥查證，是台電相關分處的總機。

蔡總統晚間在Line群組表示，這是完全是假的；內容出現「不實」的「实」則是簡體字，圖卡還特別圈起來指，「內文出現簡體字是在哈囉嗎」。

(中時 )