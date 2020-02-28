中東地區新冠疫情最嚴重的伊朗，已有7名高級官員確診新冠肺炎，職級最高達副總統、國安外交委員會主席，以及衛生部副部長、國會議員與前大使等。伊朗衛生部長並宣布，下周國內新冠疫情將爆發高峰期，已開展多項防疫措施，全國學校將繼續停課。

《人民日報》引述外媒報導稱，截至27日已至少有7名伊朗高級官員感染了新冠肺炎，其中伊朗副總統瑪蘇梅‧艾普特卡爾(Masoumeh Ebtekar)是目前已知感染者中級別最高，此外還有伊朗議會國家安全和外交委員會主席穆傑塔巴．宗努爾(Mojtaba Zonnour)、伊朗衛生部副部長哈利其(Iraj Harrichi)、國會議員馬哈默德．薩德吉(Mahmoud Sadeghi)、德黑蘭一地區長官莫爾塔紮．拉曼紮德、庫姆市新冠疫情管理長官穆罕默德．雷紮．加迪爾，以及於27日感染新冠肺炎去世的81歲前伊朗駐梵蒂岡大使哈迪·霍斯羅沙希。

The race to contain coronavirus is reaching a new level of urgency as countries from Iran to Australia have shut schools, canceled big events and stocked up on medical supplies https://t.co/CPpozkx76E pic.twitter.com/sM9Wi4vznC — Reuters (@Reuters) February 27, 2020

根據伊朗衛生部的相關規定，28日伊朗多個城市取消了週五集體禮拜活動，以防止疫情繼續擴散。

另據《央視新聞》引述伊朗國家電視台28日報導，伊朗衛生部長納馬基表示：資料顯示，下周將是伊朗新冠肺炎疫情的爆發高峰期，呼籲全體民眾減少出行。伊朗已進口口罩、防護服等，相關工廠也在加緊生產，29日起藥店有足夠庫存可供購買。同時，伊朗全國學校將繼續停課至3月2日，伊朗電視臺將對學生進行網路授課。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾28日在國家電視台說，伊朗過去一天新增143例新冠肺炎感染者，累計388人，死亡病例升至34例。目前伊朗已是除中國大陸外死亡病例最多的國家，且又有多國發現來自伊朗的輸入性病例。

(中時電子報)