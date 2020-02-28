印尼一名官員警告，「如果有男子在泳池射精，他的精子可能讓同池的女性懷孕...」因此男女不應同池游泳。對此，印尼的醫生協會也做出打臉回應表示：不可能！而官員的泳池懷孕說也引發熱議，不少網友批評這樣的言論並表示她應該辭職或被拔官。

香港01報導，任職於印尼兒童保護委員會的一名官員Sitti Hikmawatty談及青少年懷孕的議題時表示，有些人的精子是非常強壯的。如果有男子在泳池裡「射出來」，可能會讓同池女性懷孕，即使彼此沒有發生性行為...

印尼醫師協會Indonesian Doctors Association，IDI會長Nazar對此回應，女性不可能在泳池中受孕。因為泳池水除了氯還有許多化學物質，精子是不能在這樣的環境下生存。

一名網紅醫師也回應，並非每個游泳的男人都會在泳池射精，而且精子是不可能在含氯的游泳池裡生存，更別說游進陰道了...提出泳池懷孕說的官員Sitti Hikmawatty飽受批評後，終於23日發表聲明公開道歉，她表示這只是個人言論，也已經收回相關言論。不過政府已經組成委員會，將決定是否對她進行懲處。

(中時電子報)