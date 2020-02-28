中央流行疫情指揮中心今（28）日下午召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中表示，今天國內共新增2例新冠肺炎確定病例，其中第33例為北部30多歲男性、34例為50多歲女性。對此，網友轟「日本到底禁不禁啦？」「菸粉還要死撐嗎？」

根據中央社報導，陳時中說，第33例個案在2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返台後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，今天確診。

陳時中指出，目前個案已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療；依個案活動史研判，於日本感染的可能性較高，為境外移入個案；將持續追蹤第33例個案同旅行團團員、親友、職場等接觸者健康情形。

第34例個案有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於今天確診。

對此，網友怒轟，「日本到底禁不禁啦？」「不管啦去日本很安全」、「重外交輕防疫？」「零星啦，不要怕，相信黨」、「小英政績」「菸粉還要死撐嗎？」「台日友好誰敢破壞？」「洗到滿意度80趴，差不多可以面對事實了吧？」「維穩喔？」「日本根本就是蓋牌！」

(中時電子報)