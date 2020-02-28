20200204中天新聞 拚防疫24小時未闔眼！ 網封陳時中「鋼鐵部長」

衛福部長陳時中帶領台灣防治新冠狀肺炎有功，滿意度高居不下，知名命理師詹惟中日前也在節目中以測字方式為辛苦的陳部長一探今年國曆3月運勢，但結果卻顯示陳時中的抗疫之路只會更辛苦。

詹惟中在《國民大會》節目中請主持人陳鳳馨幫他隨機在報紙上點一個字，來看陳時中3月抗疫運勢，結果得到「央」字。詹惟中說今年是老鼠年屬水，央為土，水土剋，代表狀況很多，還是困擾在陳時中身上，所以他必須更加任勞任怨，共體時艱去付出。

再來「央」字又暗藏一個大，詹惟中說老鼠要小不能大，代表陳時中面對問題可能會越來越大，接著央字裡面還藏一個人，人鼠相逢又一大戰，「這種鼠疫啦、病疫啦，包括這種疫情都是屬於問題存在，尤其是鼠年。」

所以詹惟中直言陳時中3月份會非常辛苦，希望大家能多體諒、支持陳時中之外，陳時中做的每一個決策也要特別小心，因為面對困難會越來越大。

(中時電子報)