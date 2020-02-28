全球股市本周來狂瀉，大戶們心痛本錢頓時消風，可能只有挪威主權財富基金的口袋夠深，過去幾年從全世界金融市場賺回來的豐厚收益，一點都不怕各地股市的拉肚子。

挪威主權財富基金由挪威政府主導，運用出售石油獲利而募集，力求資訊透明、公司治理，最新公布2019年年報，外界把焦點放在投資收益上，果然數字十分吸睛，2019年全年投資收益率19.95％，較2018年的虧損6.12％，來的太好、太好了。

這項近20％的收益率，換算成金錢，為1兆6,920億克朗，對美元達1,921餘億元，創下挪威主權財富基金史上，以克朗計算的最高單年收益，帶給該基金的規模擴大到10兆880億克朗，該基金表示，保留挪威自己的貨幣作為計算，才能不受強勢美元的干擾。

細看該基金的各項投資回報，股票投資回報是最大宗，包括股息、資本利得等收益率，加總達到26.02％，債券等固定收益商品收益率7.56％，另類投資等非上市房地產回報率約6.84％。

根據基金管理公司Norges Bank Investment Management統計，截至2019年12月31日，規模達10兆880億克朗的基金，其中70.8％投資於股權／股票，2.7％投資於非上市房地產，26.5％放在債券等固定收益，資金注入的全球上市公司家數多達9,202家公司，但每家的平均持股比例為1.5％，保持純財務投資人的身份。

該基金管理團隊表示，目前已投資的全球上市公司中，持有最大股份的公司是美國蘋果公司，約佔基金的股票投資總額1.6％，此外，基金買股的策略中，IPO（首次公開募資）是一項不可少的作法，2019年曾參與182次IPO，包括阿里巴巴集團控股、叫車公司Uber Technologies Inc和飲料巨頭百威啤酒釀造公司。

(工商 )