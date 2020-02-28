新北市政府為營造無菸山林環境，自後天即109年3月1日起，將轄內平溪區、瑞芳區、新店區列管之登山步道及最近正夯的淡蘭古道計66條登山步道全面禁菸，宣導期半年，從今年9月1日起若民眾於前述範圍抽菸經勸導不聽可依「菸害防制法」開罰兩千元至一萬元。

有鑑於去年(108年)澳洲森林大火燒延燒超過4個月，不但吞噬數百萬英畝土地，更造成大自然破壞及大量動植物喪生，新北市政府基於維護山林及登山健身理念，讓民眾走入山林，一來能有友善舒適的戶外健康環境，二來在新冠肺炎防疫期間，除了載口罩勤洗手外，提升個人免疫力更是重要，因此鼓勵民眾至新北市登山步道爬山健行，呼吸新鮮空氣與吸收芬多精，舒暢身心，透過公告禁菸明確規範，讓吸菸者及非吸菸者，與大自然間互相尊重，實踐愛地球環保理念，共同守護我們的登山步道環境。

本次公告禁菸管制範圍為步道兩側各一公尺、步道內涼亭及觀景台等休憩空間，除提醒民眾遵守避免受罰外，更期許攜手共建無菸登山步道環境。

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(中時電子報)